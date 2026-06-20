Parentucelli-Arzelà, nuovi lavori di manutenzione e sicurezza in arrivo: al via la riqualificazione estiva

Prosegue il piano di interventi della Provincia della Spezia per l’Istituto Parentucelli-Arzelà di Sarzana. Dopo la prima fase di lavori su impianti idrici e riscaldamento, partiranno nuovi interventi estivi su aule, corridoi e bagni, insieme al completamento delle opere di sicurezza antisfondellamento. Nel frattempo si sono svolti sopralluoghi e incontri con scuola e rappresentanti dei genitori, confermando collaborazione e chiarezza sugli interventi e sul ripristino dopo alcune infiltrazioni temporanee legate a un cantiere sul tetto.

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