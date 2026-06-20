Pitelli, la memoria diventa patrimonio: la scuola “Genova” è ufficialmente bene culturale

Una scuola che è molto più di un edificio: è memoria, rinascita e identità collettiva. La Scuola elementare “Genova” di Pitelli è stata dichiarata bene di interesse culturale dal Ministero della Cultura, entrando ufficialmente nel patrimonio tutelato ai sensi del Codice dei beni culturali. Il provvedimento riconosce il valore storico, architettonico e simbolico dell’immobile di via Umberto Biancamano 199, da sempre punto di riferimento per la comunità locale e oggi finalmente tutelato in modo permanente.

La sua storia affonda le radici in uno degli eventi più drammatici del territorio spezzino: l’esplosione della polveriera di Falconara del 22 settembre 1922, quando un fulmine provocò la detonazione di migliaia di tonnellate di esplosivo, devastando diverse località tra cui Pitelli. In quel contesto di distruzione e difficoltà, la solidarietà arrivò anche da Genova, che contribuì alla ricostruzione del territorio.

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