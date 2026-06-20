Portofino: colpo grosso nella “passeggiata dei baci”; presi i ladri cercavano la fuga in bus

Si sono delineati alcuni particolari del furto con destrezza avvenuto ieri poco dopo le 20 a Portofino. Vittima un notissimo imprenditore francese, tra i più ricchi uomini al mondo. Aveva percorso da Paraggi la romantica “passeggiata dei Baci” con la fidanzata. Giunto al bivio in cui la strada si dirama, una parte sale all’Hotel Splendido dove forse l’imprenditore era diretto e una parte scende verso il Borgo, l’uomo è stato avvicinato da due soggetti che lo avevano seguito. Abilissimi a sfilare il prezioso Cartier che l’imprenditore portava al polso, ma sprovveduti per essere scappati percorrendo l’ultimo tratto della 227, forse intenzionati a salire su un bus di linea. I due, che sarebbero italiani, sono stati fermati dai carabinieri, ma sarebbero già stati rilasciati questa mattina. Si sarebbero disfatti della preziosa refurtiva, forse nascondendola.

» leggi tutto su www.levantenews.it