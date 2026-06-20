Rari Nantes Savona, l’ultima calottinna di Valerio Rizzo: la “Zanelli” celebra la leggenda biancorossa

Savona. Finisce ufficialmente un’era nella Rari Nantes Savona con l’ultima partita disputata da Valerio Rizzo. Dopo 37 anni di attività, 682 presenze con i biancorossi e 94 presenze con la Nazionale italiana, lo storico capitano ha deciso di appendere la calottina al chiodo.

Nel pre partita contro il Brescia, alla piscina “Zanelli” il presidente Daniele Polti e il vice presidente Giuseppe Gervasio gli hanno consegnato una targa celebrativa. Poi nel post altri momenti intensi: dell’abbraccio commosso con i compagni di squadra e le persone dell’ambiente Rari, fino all’abbraccio di tutta la gente di Savona presente sugli spalti.

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