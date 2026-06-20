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Sport

Rari Nantes Savona, l’ultima calottinna di Valerio Rizzo: la “Zanelli” celebra la leggenda biancorossa

Rari Nantes Savona, l’ultima calottinna di Valerio Rizzo: la “Zanelli” celebra la leggenda biancorossa

BPM Savona Vs AN Brescia

Savona. Finisce ufficialmente un’era nella Rari Nantes Savona con l’ultima partita disputata da Valerio Rizzo. Dopo 37 anni di attività, 682 presenze con i biancorossi e 94 presenze con la Nazionale italiana, lo storico capitano ha deciso di appendere la calottina al chiodo.

Nel pre partita contro il Brescia, alla piscina “Zanelli” il presidente Daniele Polti e il vice presidente Giuseppe Gervasio gli hanno consegnato una targa celebrativa. Poi nel post altri momenti intensi: dell’abbraccio commosso con i compagni di squadra e le persone dell’ambiente Rari, fino all’abbraccio di tutta la gente di Savona presente sugli spalti.

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