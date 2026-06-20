Recco: auto si ribalta in via Madonna del Fulmine, illesa la donna al volante

I dati pubblicati dal sito “emergenze” del 118 sembravano allarmanti: codice rosso e tre persone coinvolte. Fortunatamente nulla di tutto ciò. Pochi minuti prima delle 22 un’auto che percorreva via Nostra Signora del Fulmine a Recco, ha urtato un’auto parcheggiata e si è ribaltata. Sono intervenuti i militi della Croce Verde di Recco, i vigili del fuoco di Rapallo e i carabinieri di Santa Margherita. La donna di mezza età che era alla guida, che viaggiava sola, è rimasta praticamente illesa ed ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso.

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