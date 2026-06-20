Riviera: ladri in vacanza a spese dei derubati

E’ sempre accaduto, ma quest’anno il fenomeno sembra assumere percentuali preoccupanti. In estate anche i ladri vanno al mare, ma non in vacanza perché continuano ad esercitare. Non si tratta di percezione, si tratta di furti o tentativi concreti. Spesso, al contrario che in passato, i casi vengono denunciati attraverso i social. In qualche caso i ladri vengono smascherati con conseguenti fermi (spesso con successive denunce e rilasci). Furti nei supermercati, sui treni, nelle case, in spiaggia, truffe, o scippi e furti con destrezza come accaduto ieri a Portofino.

Una delle condizioni chieste dai turisti è che la meta delle loro vacanze offra tranquillità. Forse è per questo che c’è una certa convergenza nel tacere o minimizzare episodi di microcriminalità. Certamente il problema è complesso.

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