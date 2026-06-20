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Sampierdarena a tavola per l’ambiente: alla cena condivisa di “Misto Sampi” vince la raccolta differenziata

Sampierdarena a tavola per l’ambiente: alla cena condivisa di “Misto Sampi” vince la raccolta differenziata

misto sampi

Genova. Una tavolata lunga quanto la voglia di stare insieme. Ma anche un esperimento concreto di cittadinanza attiva, sostenibilità e cura condivisa degli spazi pubblici.

La Cena Condivisa – nell’ambito dell’evento “Misto Sampi” –  si è svolta a Sampierdarena, venerdì 19 giugno e ha trasformato, per una giornata, il quartiere in un luogo di incontro aperto a tutti, dove la convivialità è diventata anche occasione per promuovere comportamenti responsabili e una diversa attenzione all’ambiente con laboratori e giochi per i più piccoli, tornei di calcio e musica che dal palco di Largo Gozzano ha accompagnato il momento conviviale vero e proprio.

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