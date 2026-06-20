Sampierdarena a tavola per l’ambiente: alla cena condivisa di “Misto Sampi” vince la raccolta differenziata

Genova. Una tavolata lunga quanto la voglia di stare insieme. Ma anche un esperimento concreto di cittadinanza attiva, sostenibilità e cura condivisa degli spazi pubblici.

La Cena Condivisa – nell’ambito dell’evento “Misto Sampi” – si è svolta a Sampierdarena, venerdì 19 giugno e ha trasformato, per una giornata, il quartiere in un luogo di incontro aperto a tutti, dove la convivialità è diventata anche occasione per promuovere comportamenti responsabili e una diversa attenzione all’ambiente con laboratori e giochi per i più piccoli, tornei di calcio e musica che dal palco di Largo Gozzano ha accompagnato il momento conviviale vero e proprio.

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