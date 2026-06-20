Sarzana, Poggi-Carducci: maggioranza rivendica l’opera, le opposizioni attaccano sulle criticità e sui ritardi del collaudo

A Sarzana si accende il dibattito politico sul nuovo plesso scolastico Poggi-Carducci. Al centro del confronto, alimentato da due note stampa contrapposte, ci sono l’avvio della demolizione della vecchia struttura, lo stato del nuovo edificio e la gestione delle criticità operative segnalate all’interno della scuola.

Da un lato, la maggioranza rivendica la storicità dell’intervento e la sicurezza dell’opera. Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Stefano Cecati, sottolinea l’importanza del traguardo raggiunto: “Con l’avvio della demolizione della vecchia Carducci si chiude una fase storica per l’edilizia scolastica sarzanese e si completa il primo lotto di un intervento che ha cambiato in modo strutturale il futuro delle scuole della città. Per anni ai cittadini è stato detto che una nuova scuola non si sarebbe potuta realizzare, che i finanziamenti sarebbero stati persi e che non sarebbe stato possibile costruire un edificio moderno e sicuro. Oggi la realtà dice il contrario”. Cecati respinge le critiche parlando di “incapacità di chi ha governato in passato di affrontare problemi strutturali evidenti” e aggiunge: “Nessuno intende nascondere le criticità che possono emergere in una struttura nuova e complessa, frequentata ogni giorno da quasi mille persone tra studenti, insegnanti e personale. È fisiologico e richiede una fase di assestamento. Esistono aspetti da migliorare: la gestione del ricambio dell’aria tramite organizzazione degli spazi, del personale e delle aperture nelle ore più adeguate, alcune dotazioni dei servizi come i chiavistelli delle porte e il potenziamento della connettività. Questioni concrete, non complesse da risolvere, che vanno affrontate con serietà e che verranno risolte”. Per l’esponente di maggioranza, il dato fondamentale rimane l’adeguamento agli standard: “Quello che non era accettabile era continuare a far studiare bambini e ragazzi in edifici privi degli standard necessari di sicurezza sismica, statica e antincendio. Questo era il vero nodo. Oggi Sarzana dispone invece di una scuola moderna, sicura, efficiente e conforme agli standard dell’edilizia scolastica contemporanea”.

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