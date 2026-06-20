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Sestri Levante, approvata dalla giunta la convenzione per la ristrutturazione delle gallerie di Moneglia

Sestri Levante, approvata dalla giunta la convenzione per la ristrutturazione delle gallerie di Moneglia

gallerie moneglia

Moneglia. La Giunta comunale di Sestri Levante ha approvato questa mattina la convenzione tra ANAS, Regione Liguria, Comune di Moneglia e Comune di Sestri Levante per la rigenerazione infrastrutturale e il miglioramento della sicurezza della strada delle Gallerie Riva Trigoso – Moneglia – Deiva Marina, chiuse nel marzo 2025 per motivi di sicurezza. La firma dell’accordo, come noto, è in programma lunedì pomeriggio a Moneglia.

ANAS, coinvolta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, curerà l’intera gestione dell’iter progettuale ed esecutivo, dall’analisi delle alternative fino al collaudo, subordinatamente allo stanziamento delle risorse da parte del MIT. Il costo di progettazione è stimato in circa 1,5 milioni di euro. Regione Liguria assicurerà il coordinamento istituzionale, mentre i due Comuni si impegnano tra l’altro nella gestione del traffico durante i lavori.

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