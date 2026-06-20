Tragedia a Ceriale, deceduta una delle due ragazze coinvolte nello schianto sull’Aurelia: grave l’amica

Ceriale. Tragico epilogo a seguito del violento incidente avvenuto nella notte lungo la via Aurelia a Ceriale. Una delle due ragazze coinvolte nello schianto è deceduta dopo il trasporto in ospedale.

La giovane era stata ricoverata in condizioni critiche al Santa Corona di Pietra Ligure, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali nonostante i tentativi dei sanitari. Resta invece ricoverata in condizioni gravissime l’altra ragazza, che secondo quanto riferito sarebbe attualmente in sala operatoria a causa delle gravi lesioni riportate agli arti.

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