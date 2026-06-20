Un anno di inclusione e fiducia, successo ad Albenga per il primo compleanno di “Un Passo alla Volta”: piazza San Michele gremita

Albenga. Piazza San Michele si è trasformata, ieri sera (19 giugno), nel cuore pulsante della solidarietà e della condivisione in occasione di “Senza Etichetta ’26”, l’evento organizzato dall’associazione “Un Passo alla Volta” ODV per celebrare il suo primo anno di intensa attività sul territorio ingauno.

Nato esattamente dodici mesi fa, il sodalizio ha saputo conquistare sin da subito la fiducia profonda dell’intera comunità, richiamando per il suo primo compleanno un’eccezionale e partecipe cornice di pubblico, che ha riempito la piazza del centro storico per una serata interamente dedicata all’incontro, alla sensibilizzazione e ai valori dell’accoglienza.

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