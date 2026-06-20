Una serata dedicata a Puccini con il Carlo Felice

Appuntamento con la musica martedì 7 luglio alle 21.30 in Piazza Europa, dove andrà in scena “La vie de Bohème”, serata lirico-sinfonica dedicata a Giacomo Puccini e alla sua celebre opera La bohème. Protagonista sarà l’Orchestra della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, diretta da Nicola Paszkowski, con la partecipazione straordinaria del tenore Francesco Meli e dei giovani artisti dell’Accademia di alto perfezionamento del Teatro Carlo Felice. L’evento, a ingresso gratuito, proporrà alcune delle pagine più celebri della Bohème e il brano orchestrale Contemplazione di Alfredo Catalani. In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà al Teatro Civico della Spezia.

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