Aggressione ai minori stranieri a Quinto, è scontro politico sulla sicurezza in città

Genova. Se ancora non sono stati del tutto definiti i contorni degli scontri avvenuti nella notte tra sabato 20 e domenica 21 giugno ai giardini di Quinto, nel levante cittadino, la cornice sembra a tutti gli effetti quella di una spedizione punitiva a sfondo xenofobo come quella avvenuta nei giorni scorsi a Pianderlino.

Ieri sera un ragazzo, minore straniero non accompagnato ospite di un centro di accoglienza, è rimasto ferito. Quattro giovani, due minorenni e due maggiorenni, tre nordafricani e un italiano, sono stati denunciati dopo essere stati fermati dalle forze dell’ordine, giunte con numerose pattuglie tra carabinieri, polizia di Stato, polizia locale e guardia di finanza. Le indagini sono in corso. Ma nell’ambito della maxi-rissa gli aggressori, armati di spranghe, e con il volto coperto da cappucci e caschi, sono tutti fuggiti.

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