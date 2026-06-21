Alluvione 2024, alla provincia di Savona altri 2,8mln di euro dal Dipartimento di Protezione civile

Liguria. Il Dipartimento nazionale della Protezione Civile ha approvato la terza rimodulazione del Piano degli interventi urgenti relativo agli eventi meteorologici che hanno colpito la Liguria nel settembre e nell’ottobre 2024, autorizzando ulteriori interventi e misure per un importo complessivo di 13.572.306,29 euro. Le risorse si aggiungono ai finanziamenti già approvati in precedenza e portano il valore complessivo del piano a 29.701.622,66 euro. Restano ancora in sospeso per ulteriori valutazioni le richieste per altri 13 interventi, per l’importo di 2.048.071,13 euro.

Nel dettaglio, il nuovo provvedimento comprende 57 interventi pubblici di ripristino e messa in sicurezza del territorio per oltre 9,8 milioni di euro, 339 misure di sostegno a cittadini e attività economiche colpite dagli eventi calamitosi per oltre 3,5 milioni di euro e 12 voci relative agli oneri per il lavoro straordinario sostenuti durante l’emergenza.

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