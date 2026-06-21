Antola, il 27 e 28 giugno torna la festa di San Pietro: c’è anche un’escursione sotto le stelle

Liguria. Anche quest’anno a fine giugno, natura, tradizione, fede, emozione, ristoro, musica e allegria aspettano gli escursionisti sulla “montagna dei genovesi”, l’Antola. Ed è specialmente in occasione della festa di San Pietro che si rinnovano queste attese che la montagna madre delle valli Scrivia, Trebbia e Borbera saprà soddisfare.

L’edizione 2026 dell’appuntamento montano si arricchisce anche quest’anno di un ospite speciale che sottolineerà con la sua rinnovata presenza, il legame tra il monte, paesi, valli e città: la Santa Messa Solenne di domenica 28 sarà infatti celebrata da monsignor Guido Marini, Vescovo di Tortona.

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