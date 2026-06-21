Banti ricorda padre Taddei: “Anticipò l’attenzione della Chiesa verso internet”

Riceviamo dalla Diocesi un testo di Egidio Banti su padre Nazareno Taddei nel ventennale della scomparsa del religioso

Giovedì scorso, a poche settimane dalla pubblicazione dell’enciclica sociale di Leone XIV Magnifica Humanitas, dedicata in particolare al tema dell’intelligenza artificiale, sono ricorsi i vent’anni dalla morte di padre Nazareno Taddei, il religioso gesuita che fu antesignano della cultura cattolica nel campo dei moderni mezzi di comunicazione sociale, e che anticipò l’attenzione della Chiesa nei confronti di internet e dei tanti aspetti legati alla diffusione della tecnologia digitale. Taddei, come è noto, visse proprio alla Spezia gli ultimi cinque lustri della sua vita, facendo della residenza cittadina dei Gesuiti – abbandonata dopo la sua morte e poi distrutta – la sede operativa delle sue importanti attività scientifiche e divulgative. Nacquero proprio alla Spezia, alla fine del secolo scorso, gli scritti telematici poi raccolti nel volume “Dio dopo Internet”, pubblicato dalle edizioni “Ascolto della Parola”. In quei testi, Taddei sviluppa, in un dialogo fecondo con i suoi primi interlocutori al computer, tematiche che da un lato riprendono le sue teorie sui mezzi della comunicazione sociale, a lungo trattate anche come docente della materia nell’Istituto diocesano di Scienze religiose, dall’altro anticipano sviluppi come quelli attuali dell’intelligenza artificiale. In particolare, in un testo del 1998 intitolato Il computer e il cristiano, egli scriveva tra l’altro: “La verità, la giustizia, la carità nella libertà dei figli di Dio, sono i criteri che possiamo e dobbiamo seguire nel valutare ed eventualmente giudicare anche il fenomeno computer … A noi tocca, per quanto riguarda noi stessi, cercare di servirci di quello strumento mirabile solo per il bene”: temi ed espressioni che sembrano anticipare non a caso la recente enciclica. Taddei aveva iniziato i suoi studi con il cinema e la TV, conoscendo anche difficoltà di dialogo con i suoi superiori, di cui aveva però sempre accettato le indicazioni e le scelte. Di sicuro oggi in tanti, specie coloro che sono stati suoi allievi, possono ricordare con ancora maggior gratitudine le sue lezioni e la sua testimonianza.

(Egidio Banti)

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