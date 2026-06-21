Quasi “en plein” del Don Bosco Spezia al torneo “Golfo dei Poeti” organizzato dal medesimo settore giovanile salesiano al “Franco Cimma” di Pagliari per le classi 2013 e 2014 della categoria Giovanissimi e quella 2015 degli Esordienti. Gli oratoriani infatti si aggiudicano la vittoria nelle due annate dei Giovanissimi, entrambe le volte imponendosi in finale al Canaletto, mentre in quella degli Esordienti si è affermato il Levante.

Tra i più grandi, il Don Bosco Sp l’ha spuntata sui “canarini” ai calci di rigore; questo il parco-giocatori utilizzato da mister Alessandro Danese: Tacconi, Conti, Gatti, Pasquali, Tagazzart, Zamponi, Agliano, Anselmo, Castelli, Cogliandro, Mieses, Monsello, Putinati, Santoro, Scopsi, Consiglio ed Esposito.

Da parte propria, il Don Bosco 2014 s’è aggiudicato invece la “finalissima” coi gialloblù con uno spettacolare 5-3; questa la rosa impiegata da coach Domenico Amoroso: Atili, Bucella, Di Stefano, Battiato, Rada, Annunziata, Di Lauro, Turco, Nasufi, Bonati, Bousba, Peralta e Castoldi.

Fra gli Esordienti del 2015 infine Levante vittorioso in finale sul San Marco Avenza (Canaletto terzo e Don Bosco quarto). Questo l’organico a disposizione dell’allenatore dei salesiani Mario Antonini, coadiuvato da Silvio Zignego: Padurariu, Zignego Jr., Angella, Nilo, Sguario, Bellamacina, Nadif, Guradeci, Careri, De Vita, Russo, Bello Oronzo e Cangemi (questi ultimi due dell’annata 2016).

The post Calcio giovanile, al torneo “Golfo dei Poeti” affermazioni per Don Bosco e Levante appeared first on Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com