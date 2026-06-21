COMMENTA
CONDIVIDI
Sport

Calcio giovanile, al torneo “Golfo dei Poeti” affermazioni per Don Bosco e Levante

Calcio giovanile, al torneo “Golfo dei Poeti” affermazioni per Don Bosco e Levante

Don Bosco 2013

Quasi “en plein” del Don Bosco Spezia al torneo “Golfo dei Poeti” organizzato dal medesimo settore giovanile salesiano al “Franco Cimma” di Pagliari per le classi 2013 e 2014 della categoria Giovanissimi e quella 2015 degli Esordienti. Gli oratoriani infatti si aggiudicano la vittoria nelle due annate dei Giovanissimi, entrambe le volte imponendosi in finale al Canaletto, mentre in quella degli Esordienti si è affermato il Levante.
Tra i più grandi, il Don Bosco Sp l’ha spuntata sui “canarini” ai calci di rigore; questo il parco-giocatori utilizzato da mister Alessandro Danese: Tacconi, Conti, Gatti, Pasquali, Tagazzart, Zamponi, Agliano, Anselmo, Castelli, Cogliandro, Mieses, Monsello, Putinati, Santoro, Scopsi, Consiglio ed Esposito.
Da parte propria, il Don Bosco 2014 s’è aggiudicato invece la “finalissima” coi gialloblù con uno spettacolare 5-3; questa la rosa impiegata da coach Domenico Amoroso: Atili, Bucella, Di Stefano, Battiato, Rada, Annunziata, Di Lauro, Turco, Nasufi, Bonati, Bousba, Peralta e Castoldi.
Fra gli Esordienti del 2015 infine Levante vittorioso in finale sul San Marco Avenza (Canaletto terzo e Don Bosco quarto). Questo l’organico a disposizione dell’allenatore dei salesiani Mario Antonini, coadiuvato da Silvio Zignego: Padurariu, Zignego Jr., Angella, Nilo, Sguario, Bellamacina, Nadif, Guradeci, Careri, De Vita, Russo, Bello Oronzo e Cangemi (questi ultimi due dell’annata 2016).

The post Calcio giovanile, al torneo “Golfo dei Poeti” affermazioni per Don Bosco e Levante appeared first on Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com