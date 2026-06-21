Camogli, la festa non stop all’insegna dell’accoglienza nella Giornata del rifugiato

Camogli. Festa non stop nel segno dell’accoglienza e dell’integrazione nella Giornata Mondiale del Rifugiato: dati del ministero alla mano, Camogli, a dieci anni dall’avvio, si conferma città capace di legittimare il suo ruolo come capofila del progetto SAI (Sistema Accoglienza Integrazione), realizzato, insieme al Comune, da “Casa Stella”, dove, dal 2016, vengono ospitate giovani donne richiedenti asilo.
Dopo l’ufficialità al Teatro Sociale la giornata è proseguita con momenti di condivisione di esperienze e testimonianze sulla Piazzetta delle Fantasie Marine; poi musica, mostre, piatti etnici fino a tarda sera