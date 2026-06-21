Camogli: la vicenda di Filippo Massa, 47esima vittima dell’Andrea Doria

Filippo Massa è nato a Camogli il 25 giugno 1932, figlio di Giuseppina Bozzo e Prospero Massa. Un ragazzo semplice che aveva abbandonato gli studi seguendo il destino comune all’epoca a tanti camoglini: imbarcarsi partendo dal gradino più basso.

Il viaggio sull’Andrea Doria inizia il 2 febbraio 1956. A seguito della collisione del transatlantico, Massa cade e batte la testa. Un episodio marginale che racconterà senza dargli alcun peso; un fatto che ritiene superato. Scrivendo ad una zia, su carta intestata dell’Andrea Doria, racconta: “Sono contento di avere fatto il mio dovere di fronte a tante vite umane. Come tutti i miei compagni, abbiamo fatto cose quasi impossibili… Abbiamo messo in salvo tutti passeggeri, anche quelli feriti”.

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