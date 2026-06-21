Campo in ferro, Legambiente: “La bonifica non risulta completata. E serve chiarezza sul futuro dell’area”

Legambiente La Spezia torna a chiedere trasparenza sul futuro di Campo in ferro, uno dei siti più delicati dal punto di vista ambientale del Golfo spezzino. L’associazione interviene dopo il recente dibattito sull’area innescato dalle parole pronunciate dall’assessore Cimino a Marola, sollecitando un confronto pubblico sullo stato degli interventi e sulle prospettive di riqualificazione.

Secondo Legambiente, a oltre vent’anni dalla scoperta della discarica all’interno dell’Arsenale, dalle informazioni attualmente disponibili non risulterebbe completata una bonifica integrale del sito attraverso la rimozione dei rifiuti. “Le procedure finora adottate risultano orientate alla messa in sicurezza e al controllo ambientale dell’area”, osserva l’associazione, sottolineando come questa situazione renda necessario “un confronto pubblico aperto sul destino definitivo del sito”.

Per gli ambientalisti il tema non può essere ridotto a una questione di definizioni tecniche. “Non si tratta di discutere se parlare di bonifica, messa in sicurezza o altre procedure”, afferma Legambiente, evidenziando come la domanda che continua a porsi la città sia un’altra: “Quale futuro è previsto per Campo in ferro e quali garanzie ambientali sono oggi disponibili per i cittadini?”.

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