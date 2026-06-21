Capriolo resta incastrato in una recinzione e muore in centro a Luni

Un capriolo è stato trovato morto oggi in via Europa, nel centro di Luni, dopo essere rimasto incastrato in una recinzione. L’animale è deceduto probabilmente per soffocamento prima dell’arrivo dei Vigili del fuoco, allertati per tentare di liberarlo.

Il sindaco Alessandro Silvestri, giunto sul posto non ha potuto che constatare il decesso e attivare la ditta incaricata del recupero della carcassa.

L’episodio segue altri interventi che nei giorni scorsi hanno visto protagonisti i Vigili del fuoco della Val di Magra impegnati nel soccorso della fauna selvatica. Nel canale Lunense, due caprioli erano infatti stati recuperati e messi in salvo dopo essere rimasti intrappolati all’interno del corso d’acqua. Una vicenda che si è conclusa positivamente, a differenza di quanto accaduto oggi a Luni.

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