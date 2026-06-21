Carasco: via San Pietro, quattro persone coinvolte in incidente

Incidente lungo la via Aurelia a Casarza poco prima delle 16. Un motociclista 24enne è stato soccorso dai militi della Croce Rossa di Riva Trigoso e dall’infermiere di “India”. E’ stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna.

Alle 17.40 a Carasco, via San Pietro, in un incidente sono rimaste coinvolte quattro persone. Intervento dei vigili del fuoco di Genova, di due medici del 118, militi della Croce Verde di Carasco e Croce rossa di Cogorno. Due persone sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna.

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