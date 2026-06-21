Centri estivi, pubblicato il nuovo bando regionale a sostegno delle famiglie liguri

Liguria. Regione Liguria conferma anche per il 2026 il proprio sostegno alle famiglie con la misura “Voucher Centri Estivi 2026”, finanziata con le risorse del Programma Regionale FSE+ 2021-2027, mettendo a disposizione 1,5 milioni di euro per contribuire alle spese sostenute per la frequenza di centri estivi e attività educative e ricreative durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche.

L’iniziativa è rivolta alle famiglie residenti in Liguria con figli di età compresa tra i 3 e i 14 anni e ha l’obiettivo di favorire l’accesso dei minori a opportunità educative, di socializzazione e crescita personale durante l’estate, offrendo allo stesso tempo un supporto concreto ai genitori nella gestione dei tempi di vita e di lavoro. Il contributo potrà essere richiesto per la partecipazione ad attività svolte tra il 15 giugno e l’11 settembre 2026, comprese le attività dei centri estivi tradizionali, le iniziative educative e ludico-ricreative organizzate all’aperto, nei parchi o presso fattorie didattiche.

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