Chiavari: dieci scuole in visita al distaccamento dei Vigili del fuoco

Dal Centro Documentazione Foto Video – Comando Provinciale Vigili fuoco di Genova
Sono state dieci le scuole che hanno visitato il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Chiavari, da febbraio fino alla conclusione dell’anno scolastico. I circa 150 bambini hanno avuto la possibilità di vedere le attrezzature dei pompieri, provare il naspo antincendi e, perché no, indossare un elmo da intervento. Il personale, tutto volontario e libero dal servizio, ha intrattenuto i bambini con entusiasmo e calore.
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