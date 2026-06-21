Chiavari: vuole riflettere, don Paolo Bacigalupo, lascia San Giovanni

Da don Luca Sardella, Portavoce della Diocesi di Chiavari

Comunicazione del Vescovo

“Cari fratelli e sorelle,

come alcuni di voi ormai sapranno, don Paolo Bacigalupo, parroco di San Giovanni Battista in Chiavari, dopo un lungo e serio discernimento mi ha chiesto un tempo sabbatico e cioè una pausa di riflessione che, da oggi, lo allontanerà dalla vita della Parrocchia di cui manterrà la legale rappresentanza che cesserà con l’inizio del ministero del suo successore la cui nomina è prevista per il mese di luglio.

Nel periodo di transizione, sarà don Emiljano Malia, vicario parrocchiale, ad assumere la responsabilità della cura pastorale della Comunità di San Giovanni. Al termine della Celebrazione eucaristica di questa mattina, a don Paolo ho espresso la gratitudine della Comunità diocesana e mia personale per il servizio ecclesiale da lui svolto fino ad oggi con fedeltà, passione, intelligenza e coraggio. Ho, inoltre, significato il mio profondo e sofferto rispetto per la decisione da lui presa e da me condivisa ed accolta.

Accompagniamo don Paolo con la nostra preghiera ed il nostro affetto.

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