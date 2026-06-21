Dare voce alle voci, il 22 giugno una nuova campagna e il bilancio del percorso del progetto “Sapere X Agire”

Genova. “Sapere x Agire – Laboratorio per attivisti della sostenibilità” è un progetto realizzato grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, che ha coinvolto ragazze e ragazzi under 30 desiderosi di incidere concretamente sulle sfide ambientali e sociali del nostro tempo. Il percorso di formazione gratuita, confronto e co-progettazione realizzato nel 2025 e 2026 “volgerà al termine” lunedì 22 giugno 2026, ma la progettualità proseguirà attraverso quello che sarà l’impegno dei giovani di SXA e della cooperativa, nei prossimi mesi. Dalle ore 17 alle 19, al Genova Blue District in via del Molo 65, la Bottega Solidale realizzerà un evento pubblico con ospiti che porteranno altre testimonianze sul tema della sostenibilità e darà spazio al lancio della campagna “Dare Voce alle Voci”.

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