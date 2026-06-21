Folla e brindisi per la Festa del Solstizio, Traversone: “Una realtà consolidata”

“La Festa del Solstizio è diventata una realtà consolidata del nostro calendario estivo. Il successo della serata di ieri rappresenta la definitiva consacrazione di questo evento come uno degli appuntamenti più importanti e attesi dell’estate a Sesta Godano”. Lo scrive sul profilo Facebook del Comune il sindaco Marco Traversone esprimendo soddisfazione per la riuscita della manifestazione che ha portato moltissime persone tra le vie e le volte del borgo.

“Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Biodistretto Val di Vara “La valle del biologico”, che fin dall’inizio ha creduto in questa iniziativa, sostenendola e contribuendo a farla crescere anno dopo anno – prosegue Traversone -. La presenza di 13 vignaioli provenienti da 4 regioni italiane, la qualità delle proposte offerte e la straordinaria partecipazione di pubblico hanno confermato il valore di una manifestazione capace di promuovere il nostro territorio, le sue eccellenze e la cultura del buon vivere.