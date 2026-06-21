Fontanabuona: dopo l’alluvione del 2024, altra pioggia di contributi

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

Il Dipartimento nazionale della Protezione Civile ha approvato la terza rimodulazione del Piano degli interventi urgenti relativo agli eventi meteorologici che hanno colpito la Liguria nel settembre e nell’ottobre 2024, autorizzando ulteriori interventi e misure per un importo complessivo di 13.572.306,29 euro. Le risorse si aggiungono ai finanziamenti già approvati in precedenza e portano il valore complessivo del piano a 29.701.622,66 euro. Restano ancora in sospeso per ulteriori valutazioni le richieste per altri 13 interventi, per l’importo di 2.048.071,13 euro.

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