Grande rimonta a Firenze, la Venere Azzurra centra la promozione in Serie B

Impresa della Venere Azzurra, che in gara 2 espugna la leggendaria piscina “Nannini” di Firenze battendo l’Azzurra Nuoto Prato e conquista una storica promozione nel campionato nazionale di Serie B maschile di pallanuoto; 13 a 11 il risultato finale, maturato in seguito a una grande rimonta nell’utimo quarto, valsa successo e balzo nella categoria superiore; era invece finità in parità Gara 1.

A Firenze l’avvio per la formazione spezzina è stato in salita, con l’Azzurra Prato che ha chiuso il primo quarto avanti per 6-3: a tener ‘vivi’ gli spezzini le segnature dei più esperti Virdis, Telara e Biancardi. Nella seconda frazione la Venere prova a riorganizzare le idee e risponde colpo su colpo, con le marcature di Virdis e dei fratelli Alessio e Matteo Conselmo, andando al cambio vasca sul punteggio complessivo di 10-6 per i padroni di casa.

Nel terzo tempo la tensione si fa asfissiante: le difese si chiudono, coach Carlo Foti gioca la carta Medri tra pali: saprà ripagare con una prestazione eccezionale: un solo gol subito in 16 minuti e porta inviolata nell’ultimo quarto. Alla fine la terza frazione è della Venere: 2 a 1 il parziale, formazione spezzina in rete con Biancardi dai cinque metri e Gatto.

Ecco quindi l’ultimo quarto, che si apre sul punteggio di 11 a 8 a favore dei padroni di casa. Ed è qui che si compie il capolavoro sportivo della Venere. I ragazzi di Foti mettono in acqua una grinta sovrumana, coach e squadra blindano la porta impedendo al Prato di segnare anche un solo gol. In attacco gli spezzini sono implacabili: gol dopo gol ricuciono lo strappo agguantano il pareggio a poco più di un minuto dalla fine con Matteo Conselmo(4 reti equamente divise per i due fratelli), poi il mancino di Pelliccia che vale il primo e definitivo vantaggio quando il tabellone indica 13” alla fine; infine ecco la rete di Biancardi per il 13 a 11 finale.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com