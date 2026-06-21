I Lions del territorio uniscono le forze: Charter Night Inter-Club all’insegna del lavoro di squadra

Sabato 27 giugno, a partire dalle 19.30, il ristorante La Trigola di Santo Stefano di Magra ospiterà un appuntamento di particolare rilievo per il mondo associazionistico locale: la Charter Night Inter-Club dei Lions del territorio, una serata dedicata alla condivisione, alla collaborazione e al servizio verso la comunità.
L’evento, che rappresenta uno dei momenti annuali più significativi della vita lionistica, assumerà quest’anno un valore ancora più importante, ponendo al centro il tema dell’unione tra club e del lavoro di squadra. La serata vedrà infatti la partecipazione congiunta di ben cinque realtà: Lions Club Vara Sud, Lions Club Roverano, Lions Club Biassa, Lions Club Tivegna Valle della Luna e i giovani del Leo Club Golfo della Spezia.