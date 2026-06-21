La lettera pastorale Nella semplicità del Vangelo, pubblicata nel maggio scorso in occasione della solennità dell’Ascensione, sarà presentata e illustrata dal vescovo Luigi Ernesto Palletti in un incontro previsto per martedì 30 giugno, alle 18.30, nell’aula magna dell’Istituto superiore di scienze religiose della Liguria, polo della Spezia, sito nel palazzo delle opere diocesane in via Malaspina 1. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle numerose attività culturali e pastorali svolte nel corso dell’anno accademico dal polo spezzino dell’istituto, diretto da monsignor Paolo Cabano. Di fatto, con questa presentazione, si conclude l’attività culturale per l’anno 2025 – 2026. “In primo luogo sono quindi invitati all’evento docenti e alunni dell’istituto, ma anche tutti quanti ritengano di essere interessati ad ascoltare la presentazione di un documento che riguarda l’intera vita della diocesi per i prossimi anni”, si legge in una comunicazione diocesana. Il testo integrale della lettera pastorale del vescovo si trova in evidenza sul sito internet della diocesi.

The post Il vescovo presenta e illustra la lettera pastorale “Nella semplicità del Vangelo” appeared first on Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com