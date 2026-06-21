Incidente mortale a Ceriale, il 22 giugno una “passeggiata solidale” per le strade del paese: “Tutti insieme per Sofia ed Emma”

Ceriale si ferma e si stringe attorno a Sofia ed Emma, le due ragazze rimaste coinvolte nel terribile incidente avvenuto due notti fa lungo la via Aurelia.

L’associazione Young Ceriale ha deciso di promuovere per lunedì 22 giugno una camminata per le strade della cittadina rivierasca. Un modo per condividere, in maniera collettiva, il dolore ed il lutto innescati dal terribile evento che è costato la vita a Sofia Barberi e per mantenere accesa la speranza per Emma, che è ancora ricoverata in prognosi riservata in rianimazione a Santa Corona.

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