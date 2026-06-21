Infortunio a bordo di un cargo, elicottero si alza in volo dalla base di Sarzana per evacuare marittimo

Nella giornata di ieri, sabato 20 giugno, un elicottero della Guardia Costiera, decollato dalla Base aeromobili di Sarzana, ha portato a termine con successo una complessa operazione di evacuazione medica a favore di un marittimo infortunatosi a bordo della nave cargo “Zim Atlantic”. La richiesta di soccorso è scattata a causa delle condizioni di salute dell’uomo, che necessitavano di un trasferimento immediato e urgente verso una struttura ospedaliera. Ricevuto l’allarme, la sala operativa della Direzione marittima di Genova ha tempestivamente attivato l’elicottero della base, specializzato in attività di ricerca e soccorso in mare.

Raggiunta l’unità navale in navigazione, l’equipaggio ha proceduto al recupero dell’infortunato tramite l’utilizzo del verricello, operando in massima sicurezza nonostante le difficoltà tecniche che questo tipo di scenari comporta.

Una volta messo in sicurezza a bordo del velivolo, l’uomo è stato trasportato direttamente presso la piazzola d’elisoccorso di Massa-Carrara, dove è stato affidato al personale sanitario del 118 – già preallertato e presente sul posto – per le cure mediche del caso. Prontezza operativa e sinergia tra i reparti di volo e i servizi di emergenza a terra hanno dunque consentito la positiva conclusione dell’intera missione.

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