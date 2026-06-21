Lavagna: ai delfini piace l’itticoltura e diventano un’attrattiva

Un idrofono sistemato nell’Area marina di Portofino avrebbe registrato la “voce” di 350 delfini che vivrebbero stabilmente al largo del Promontorio. Lo affermano gli scienziati e non c’è motivo di dubitare delle loro asserzioni, anche se il numero sembra esagerato. Che famiglie di delfini transitino abitualmente davanti alla costa tra il Golfo Paradiso e le Cinque Terre non è un mistero e lo stesso Acquario di Genova monitora da tempo con attenzione la loro presenza.

I delfini, specie protetta dagli anni Settanta, secondo alcuni pescatori, impoveriscono di pesce l’Area marina dove, a differenza degli umani, possono tranquillamente pescare. La loro storia è parallela a quella dei cavalli selvaggi delle valli dell’Aveto che possono apportare danni, ma sono tutelati e diventano attrazione turistica e fonte di reddito.

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