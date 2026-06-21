Le edicole una razza in via d’estinzione? Cause, rimedi e perché vale la pena salvare questi piccoli “centri sociali”

Savona. Le edicole stanno scomparendo, principalmente perché diminuiscono le vendite dei quotidiani cartacei. Eppure…

Eppure le edicole, molte edicole, sono ben più di un semplice punto vendita, rappresentano spesso un punto di incontro con persone, per lo più non giovanissime, che altrimenti non avrebbero contatto con la realtà. Da una parte l’edicolante-amico, dall’altra qualcosa in più di un semplice cliente. Ne abbiamo parlato di recente per il caso dell’edicola di Mauro Sguerso in piazza Diaz.

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