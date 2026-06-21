Legambiente, torna la due giorni di Ecoforum: al Blue District l’economia circolare

Genova. Saranno due giorni per fare il punto sull’economia circolare in Liguria quelli che si svolgeranno il 22 e il 23 giugno nella sede del Genova Blue District in via del Molo 65R organizzati da Legambiente Liguria.

Si inizia il 22 giugno con una tavola rotonda (dalle 10:00 alle 13:00) per approfondire la gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata nella nostra regione – con un focus su Genova che nonostante qualche piccolo segnale di miglioramento, non ha ancora fatto il salto di qualità necessario – e Savona dove invece il nuovo Piano dei rifiuti sta dando i primi risultati.

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