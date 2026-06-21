L’osservatorio astronomico alla Torre Grimaldina: visita, apericena e osservazione degli astri

Genova. Lunedì 22 e mercoledì 24 giugno un’iniziativa davvero unica e particolare riservata a sole 25 persone: La Torre sotto le stelle (Starry Night at the top): osservazione degli astri dalla Torre Grimaldina di Palazzo Ducale.

Recentemente ristrutturata e riaperta al pubblico, una notte speciale attende la Torre Grimaldina, che si trasforma in un punto d’osservazione privilegiato tra storia e stelle. Due modalità per vivere l’evento: 1) Apericena + osservazione astronomica + visita alla torre oppure 2) Osservazione astronomica + visita alla torre (senza apericena). “Tra luci soffuse, racconti del cosmo e panorami mozzafiato, sarà un viaggio tra terra e universo che non dimenticherete facilmente”, dicono gli organizzatori.

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