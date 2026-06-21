Meteo Liguria, sole e temperature in aumento: rovesci pomeridiani solo sui rilievi

Genova. Il meteo Liguria nei prossimi giorni sarà caratterizzato da giornate calde e prevalentemente soleggiate, a parte qualche temporale pomeridiano sui rilievi, come conseguenza del dominio di un promontorio di matrice sub-tropicale che determinerà un ulteriore incremento delle temperature sull’Italia, con valori superiori ai 36-38 gradi sulla Pianura Padana. Anche sulla nostra regione, ci attendono giornate calde e in prevalenza soleggiate, fatta eccezione per qualche nota instabile pomeridiana. Le previsioni del centro meteo Limet.

Meteo Liguria oggi domenica 21 giugno

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