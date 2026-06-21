Meteo, sulla Liguria sole e temperature in aumento: rovesci pomeridiani solo sui rilievi

Liguria. Il dominio di un promontorio di matrice sub-tropicale determinerà un ulteriore incremento delle temperature sull’Italia, con valori superiori ai 36/38 gradi in Pianura Padana. Anche sulla nostra regione, ci attendono giornate calde e in prevalenza soleggiate, fatta eccezione per qualche nota instabile pomeridiana.
Secondo il Centro Limet, oggi domenica 21 giugno avremo al mattino cielo sereno su tutta la Liguria, dalle ore centrali si assisterà a un incremento della nuvolosità sui rilievi delle zone interne. In tale contesto, nel pomeriggio non si escludono dei rovesci o temporali su Alpi Liguri e Appennino orientale, con qualche addensamento in sconfinamento sul medio levante. Invece, sul resto del territorio regionale, il cielo continuerà a presentarsi sereno o, al più, disturbato dal passaggio di sottili velature fino al termine della giornata.