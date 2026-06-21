Il segretario generale Ennio Peluffo dice: “Fp Cgil non ha alcun interesse e tantomeno voglia a entrare in dinamiche o dispute di natura squisitamente politica. Rifiutiamo categoricamente logiche di visibilità personale o strategie legate a future scadenze elettorali: utilizzare il corpo della Polizia Locale come cassa di risonanza per guadagnare spazio nel dibattito pubblico è un atto che consideriamo decisamente improprio, specialmente in un momento storico caratterizzato da delicate tensioni sociali, in cui sarebbe invece necessaria la massima responsabilità”.