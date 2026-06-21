Olly, stasera “the last dance” al Ferraris: successo per la tripla data ma si prepara la polemica politica

Genova. Olly in concerto allo stadio Luigi Ferraris di Genova, questa sera – domenica 21 giugno – l’ultima danza, “the last dance”, come l’ha definita in un messaggio su Intagram lo stesso cantante: “Sto vivendo un sogno che non è più solo un sogno, non so come ringraziarvi, siete pazzeschi” e ancora “the last dance a casa nostra, abbracciamoci e ricordiamoci di tutto questo“.

Il quartiere di Marassi si prepara a vivere la terza notte di musica negli ultimi quattro giorni. Non solo all’interno dell’impianto sportivo, dove in tutto 90mila persone alla fine di questa settimana (molte arrivate da fuori città) avranno assistito a una tripla data storica, ma anche all’estero, con gruppi di persone che da giovedì sera si danno appuntamento attorno al Ferraris per cantare e “spiare” qualche scampolo di concerto del cantante genovese vincitore di Sanremo 2025.

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