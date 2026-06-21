Partenza col bel tempo, nel pomeriggio possibili temporali: così la prima domenica d’estate spezzina

Cielo sereno o poco nuvoloso per la mattinata spezzina di oggi, domenica 21 giugno. Seguirà un rapido aumento della nuvolosità nel pomeriggio. Attenzione ai possibili temporali, che potranno essere anche di forte intensità soprattutto sulle zone interne. Miglioramento generale dalla serata. Le temperature andranno da una minima di 22 a una massima di 33 gradi. Previsioni a cura di meteospezia.com
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