Pieve di Zignago accoglie il vescovo nei giorni delle celebrazioni per San Pietro

Sabato prossimo, 27 giugno, il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti si recherà nella parrocchia di Pieve di Zignago, in alta Val di Vara, dove alle 18 celebrerà la messa e conferirà la cresima. La presenza del vescovo si inquadra nelle celebrazioni per la festa patronale di San Pietro, che ricorre il 29 giugno. Domenica prossima, vigilia della festa, alle 21, presieduti dal parroco e vicario foraneo monsignor Giorgio Rebecchi, si terranno il canto dei Vespri e la processione per le vie del paese con la statua del santo.

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