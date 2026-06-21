Rapallo: l’inizio dell’estate salutato da un fantastico concerto all’alba

Un’alba speciale che saluta l’estate con un fantastico concerto svoltosi nel porto Carlo Riva, sempre più punto di riferimento di appuntamenti importanti in programma a Rapallo. Silent/Listen ha richiamato un pubblico numeroso che si è presentato puntualmente in banchina alle 5.30. Bella musica, applausi e soprattutto l’atmosfera magica creata dalle note in un punto di grande richiamo. Tra i presenti il sindaco Elisabetta Ricci e il presidente del Consiglio comunale Mentore Campodonico.

Le foto sono tratte dalla pagina Facebook di Nadia Molinari che ha offerto anche un caldo caffè e che ha ringraziato tutti i presenti















» leggi tutto su www.levantenews.it