Rapallo: pullman a fuoco in A-12. Traffico bloccato

Un pullman a fuoco in A-12 alle 18.45 subito dopo lo svincolo di Rapallo, nei pressi della galleria Casalino. Dal mezzo si sprigiona una densa colonna di fumo nero. Autostrade informa dell’incendio e di lunghe code. Sul posto vigili del fuoco di Rapallo e Chiavari. I mezzi diretti a Nord vengono fatti scendere a Rapallo e invitati a percorrere la viabilità ordinaria fino allo svincolo di Recco. Secondo il sito del 118 una persona risulta ustionata, in codice giallo e soccorsa dalla Croce Rossa di Chiavari.

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