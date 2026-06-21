Ricciardi: “Dopo Parenzo, ennesima iniziativa pro Israele. Servono trasparenza e pluralismo nella gestione degli spazi pubblici”

“Dopo l’iniziativa con Parenzo, l’ennesimo evento pro Israele ospitato alla Mediateca mi sembra una provocazione, soprattutto alla luce del genocidio ancora in atto nei confronti del popolo palestinese”, dichiara Jacopo Ricciardi, segretario regionale ligure di Rifondazione Comunista, facendo riferimento all’evento in programma venerdì 26 giugno.
“La gestione delle politiche culturali cittadine solleva interrogativi sempre più urgenti sul piano della trasparenza, del pluralismo e dell’utilizzo degli spazi pubblici.