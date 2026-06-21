Riva Trigoso: Festival dell’acciuga e laboratori, un successone

Successo di pubblico per il Festival dell’acciuga svoltosi oggi a Riva Trigoso, organizzato dall’Associazione del Bagnun in collaborazione con il Comune di Sestri Levante e a Mediaterraneo servizi. Due giorni dedicati all’acciuga sia nelle ricette dei primi piatti sia di acciughe fritte.

Sabato giornata dedicata alla salagione delle acciughe con i turisti che si sono cimentati a togliere testa ed interiora alle alici e poi sistemare nelle arbabelle coperte di sale; sorpresa finale ogni turista ha potuto portare a casa il prezioso prodotto.

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