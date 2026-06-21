Saldi estivi, conto alla rovescia anche nello Spezzino: date, regole e divieti

In Liguria, Spezzino compreso, si avvicina a grandi passi il periodo più atteso per gli acquisti a prezzo ribassato. I saldi estivi 2026 in Liguria scatteranno infatti sabato 4 luglio e proseguiranno fino a lunedì 17 agosto, per una durata complessiva di 45 giorni. La scadenza è il risultato dell’adeguamento della normativa regionale agli indirizzi condivisi a livello nazionale dalla Conferenza delle Regioni, che indicano il primo sabato di luglio come data unica di avvio delle vendite di fine stagione. In Liguria il principio è stato recepito nella legge regionale sul commercio, stabilizzando il calendario estivo dei ribassi. Per gli esercenti non si tratta però solo di una data da segnare in calendario. Come tutti gli anni la normativa impone infatti una serie di obblighi preliminari: almeno tre giorni prima dell’avvio dei saldi deve essere esposto all’esterno del negozio un avviso ben visibile che ne annunci l’inizio, con le modalità previste dalla disciplina regionale.

Attenzione anche al periodo che precede i ribassi. Dal 25 maggio è scattato infatti il divieto di vendite promozionali per le merci che rientrano nelle categorie tipiche dei saldi stagionali: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento e pelletterie. Un vincolo che copre i quaranta giorni precedenti l’avvio ufficiale delle vendite di fine stagione. Restano inoltre alcune limitazioni strutturali: i saldi non possono essere effettuati dagli esercizi commerciali che operano con formula outlet, secondo quanto previsto dagli aggiornamenti della legge regionale sul commercio. Per consumatori e negozianti dello Spezzino, dunque, il conto alla rovescia è già iniziato. Tra regole, divieti e calendario definito, l’estate dello shopping a prezzo ribassato è pronta a entrare nel vivo con l’avvio di luglio.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com