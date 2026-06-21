Saluto romano, il vicesindaco di Stella Maurizio Donati: “Mi dimetto”

Stella. “Nella giornata odierna sono venuto a conoscenza della diffusione di un video che mi ritrae nel compiere gesti assolutamente deplorevoli in un contesto scherzoso privato, chi mi conosce lo sa, assolutamente lontano dalle mie ideologie politiche”. Dopo la pubblicazione e cancellazione di un video sui social che lo riprende mentre compie il saluto romano, sulla vicenda, che ha scatenato numerose reazioni, interviene il vicesindaco di Stella, Maurizio Donati che annuncia le proprie dimissioni, a partire da domattina.

“Non intendo nascondermi dietro a scuse di circostanza, cosa che non ho mai fatto nei mie 25 anni di amministrazione di questa comunità: l’amarezza e il dispiacere per aver preso parte a un gesto così goliardico sono profondi, amplificati soprattutto dalla consapevolezza del ruolo istituzionale che ho l’onore di ricoprire. Per questo motivo – sottolinea – agendo con la massima onestà intellettuale e per rispetto nei confronti dei cittadini e delle istituzioni, comunico che domani mattina, non appena sarà attivo l’ufficio protocollo del Municipio, verranno formalizzate e rettificate le mie dimissioni immediate dalla carica di vice sindaco. Ci tengo – prosegue Donati – a esprimere il mio più sincero ringraziamento al sindaco per la vicinanza e la fiducia reciproca che ci ha contraddistinto in questi anni insieme. Chiedo alla comunità e agli organi di stampa – rimarca – che questo singolo, per quanto grave, episodio venga scisso dalla persona che realmente sono, che ho dimostrato negli anni, ai miei valori e dall’impegno che ho sempre dimostrato. Certamente questo errore non rispecchia in alcun modo i miei valori né il mio percorso, ma è giusto che io me ne assuma la piena responsabilità“.

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