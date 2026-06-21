Sampdoria, casting allenatore: tra i tanti nomi ora avanza Bernardo Corradi

Genova. Continua il casting per la panchina della Sampdoria. Sono state tante le piste sondate, ma l’intesa non è stata ancora definitivamente trovata.

Ad allontanarsi sensibilmente Possanzini e Pecchia, che prima erano dati tra i profili in pole. Per un motivo e per l’altro, entrambe le trattative sembrano essersi raffreddate a meno di clamorosi colpi di scena. Poi profili esteri, presumibilmente spinti più dalla proprietà, ma anche allenatori italiani di esperienza come Gotti, D’Aversa, Zanetti, Longo, Mignani e il solito Iachini, per dirne qualcuno.

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